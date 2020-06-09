تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صلاح الدين

أفاد مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، بتسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "محافظة صلاح الدين سجّلت، اليوم، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا". وأضاف أن "الإصابات توزعت بواقع خمس إصابات في قضاء بلد، وأربعة في سامراء، وواحدة في مدينة تكريت، وواحدة في مستشفى الامام، وواحدة في قضاء بيجي".



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