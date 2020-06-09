هزة أرضية تضرب جنوبي ايران

وأفاد موقع "روسيا اليوم"، بأن المعلومات الواردة بينت، أن "الهزة الأرضية وقعت على عمق 11 كم بالقرب من بلدة بيرم في محافظة فارس".

من جهته، أعلن مدير دائرة الإمداد في الهلال الأحمر الإيراني مهدي ولي بور، عن إرسال فريقي إنقاذ إلى المنطقة تحسبا لوقوع خسائر بشرية جراء الهزة.

