اردوغان يقول إن حكومته ستقدم حوافز لتعزيز التوظيف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الثلاثاء إن حكومته ستقدم حوافز لتعزيز التوظيف وستدعم الصناعة للحفاظ على نمو يقوده الإنتاج والتصدير لإنعاش اقتصاد تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا. وفي بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال اردوغان أيضا إن تركيا تخفف إجراءات البقاء في المنزل للاشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

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