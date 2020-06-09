شكرا لقرائتكم زلزالان يضربان بقوة جنوب إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هز زلزالان بلغت أحدهما بقوة 5.7 والثاني قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومتر، عدة مناطق في محافظة فارس، جنوب ايران.

وأفاد التلفزيون الايراني أن الزلزالين ضربا بفترة قصيرة مناطق بیرم ولارستان وجراش وخنج ولامرد، حيث أرسلت فرق الاسعاف لانقاذ المصابين المحتملين.

كما أفاد بإرسال 4 فرق تقييم إلى المناطق المنكوبة بالزلزال في محافظة فارس، خاصة تلك التي شهدت انقطاع التيار الكهربائي في بلدتي جراش ولامرد.

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وقال علي بختياري، المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات في إيران، في مقابلة مع وكالة " نادي الصحفيين الشباب" إن الزلزالين لم يتسببا في سقوط ضحايا حتى الآن.

وأضاف أن‌ 11 فريقا للإمداد تم نشرها في هذه المقاطعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.

كما كشف أن بعض المنازل تصدعت في قرى خليلي وباشيراباد وحسين آباد التابعة لبلدة جراش، فضلا عن انقطاع للتيار الكهربائي في قرية خليلي.