أردوغان يرفض دعوات السلام ويؤكد: «تركيا لن تتوقف دعن دعم حكومة الوفاق الليبية عسكرياً»

- شريف الجنيدي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تتوقف عن دعم حكومة الوفاق غير المعتمدة عسكريا .

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "لن تتوقف عن دعم حكومة الوفاق الليبية عسكرياً".

جاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماع الحكومة الرئاسية اليوم الثلاثاء.

وقال أردوغان إن أحفاد عمر المختار في ليبيا "يحاربون الإرهابيين الوافدين إلى بلادهم من كل حدب وصوب"، بحسب قوله، مشيراً إلى أن تركيا "ستواصل دعم نضالهم"!.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ستستمر في دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية على جميع الأصعدة العسكرية والمدنية.

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وأضاف أردوغان: "حققنا نجاحاً كبيراً في ليبيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق ضد حفتر"، زاعماً أن بلاده تمكنت من "إفشال المؤامرات ضد الشعب الليبي".

وزعم أردوغان بأن بلاده "ليس لها أي طموح إلى احتلال أي شبر من أراضي ليبيا أو أي بلد آخر".

والسبت الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة سياسية شاملة لحل الصراع في ليبيا.

وقال الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في القاهرة، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتباراً من الاثنين 8 يونيو".

وأوضح الرئيس أن المبادرة تشدد على ضرورة "إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".

وتهدف المبادرة إلى ضمان "تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد".