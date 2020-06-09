"المصريين الأحرار" يطلق مبادرة "معاك فى الغربة" لخدمة المصريين بالخليج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، مبادرة بعنوان «معاك في الغربة» لخدمة أبناء الجالية المصرية بدول الخليج العربي لحل مشاكل المواطنين.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل - رئيس حزب المصريين الأحرار، وبأشراف أمانة الحزب لشؤون المصريين بقطاع الخليج العربي بأشراف أحمد علي حسن، وتهدف دعم مساندة جهود الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة ابناء مصر بالخارج، واستمرار لجهود الحزب التي بدات منذ عام2015 في خدمة ابناء مصر بالخليج.

وكان حزب «المصريين الأحرار» يطلق مبادرات عدة لخدمة المواطنين منها مبادرة شباب فينا الخير ومصر معاك لخدمات الجالية المصرية بالخارج، للتواصل مع الجهات المختصة وتوفير رحلات استثنائية للعالقين وخدمات لكافة احتياجات المواطنين المصريين بدول الخليج والخارج.

جدير بالذكر أن حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، أعلن مواصلة خدماته لأبناء الجالية المصرية فى الخارج، العالقين بالخارج جراء جائحة كورونا، لافتا إلى أنه استطاع توفير رحلات جديدة لعودة نحو 270 شخصا من المصريين العالقين بجدة ومقرر وصولهم أرض مصر، وبذل الكثير من الجهود لمساعدة أبناء مصر بكافة البلدان تنفيذا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لخدمة الوطن والمواطن بكل قوة.