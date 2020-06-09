شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتطوير منظومة الرى وحل أزمة عدم وصول المياه لنهايات الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الري وحل مشكلة عدم وصول مياه الرى لنهايات بعض الترع، والاعتمادات المالية فى الموازنة العامة الجديدة لتطوير المنظومة خاصة فى الأراضى القديمة والاعتماد على الطرق الحديثة فى الرى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها وترشيد الاستهلاك لتوجيه هذه المياه للأراضى المستصلحة حديثا لزيادة الرقعة الزراعية ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الاستهلاك والاستفادة من أزمة فيروس كورونا لزيادة الإنتاج والاعتماد على الذات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عددا من الترع بمحافظة المنيا تعانى من عدم وصول المياه للنهايات مما يهدد المحاصيل الزراعية، وتطوير منظومة الرى والاعتماد على الأساليب الحديثة فى الرى من شأنه أن يقضي على هذه الظاهرة ومن ثم تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لترشيد الاستهلاك.

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وأشار عضو البرلمان، إلى أن تطوير منظومة الرى يتطلب مزيد من الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الغرض، خاصة وأن المنظومة الجديدة مكلفة فى الأراضى القديمة، ولهذا لابد من وضع خطة واستراتيجية تهدف لتحقيق هذا الغرض دون تحقيق أعباء إضافية على لفلاح وفى نفس الوقت يتم التحول تدريجيا للرى بالطرق الحديثة.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.