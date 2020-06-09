شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى باستغلال ستادات الجامعات فى تأدية الامتحانات للفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه سيدفع باقتراح للحكومة لاستغلال ستادات الجامعات والملاعب الرياضية لكل جامعة فى الامتحانات المقرر عقدها للفرق النهائية بالكليات فى 1 يوليو، لافتا إلى أن الوضع مختلف عن امتحانات الثانوية العامة نظرا لكثرة المدارس والأبنية، ليكون هناك مساحات تتوفر فيها تنفيذ آليات التباعد المقرة لمنع فرص التقاط عدوى كورونا، والذى يمكن أن يمثل صعوبة فى مقرات الكليات، موضحا أنه لا سبيل للتراجع عن قرار عقد الامتحانات فى موعدها المعلن عنها خاصة وأن أى تراجع ليس فى مصلحة الطالب ولا الدولة .

وقال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إن هذا الاقتراح طبق فى عدد من دول العالم ومنها الصين، على أن يتم فرش الاستادات وتجهيزها وتكييفها لتأدية الامتحانات، مشددا أنه لا يفضل إجراء الامتحانات أون لاين نظرا لعدم جاهزية البنية التحتية بشكل قوى يضمن سهول التأدية دون عواقب وأيضا لعدم التدريب المسبق لأساتذة الجامعات والطلبة عليها.

واقترح "أباظة" أيضا تغيير التوقيتات بين الكليات حتى لا تجرى الامتحانات كلها فى وقت واحد، حتى يكون هناك سبيل للسيطرة أكثر على التجمعات، حتى وإن كان ذلك سيؤدى إلى عدم انتهاء الامتحانات فى مدة قصيرة، مشددا على ضرورة أن تتم الامتحانات العملية للكليات الطبية على الأخص فى مدة أطول لضيق المسافات فى المعامل .

وكان قد قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم تحديد الأول من يوليو المقبل لبدء أعمال الامتحانات الخاصة بطلاب الجامعات، والمعاهد. وأضاف أنه تم تحديد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها أثناء عقد الإمتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية.