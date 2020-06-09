شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اللجنة الثقافية بالبرلمان توافق على موازنة صندوق التنمية الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتوصى بتوفير الاعتمادات لتنفيذ مبادرة الرئيس لإحياء الصنع الحرفية

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة نضال السعيد، وكيل اللجنة، على موازنة صندوق التنمية الثقافية للعام المالى الجديد 2020/2021 وجملتها 100 ملايين و223 ألف جنيه مقابل 90 مليونا و678 ألف جنيه بزيادة طفيفة.

من جانبه أكد الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، أهمية مبادرة "صنايعية مصر" التى أطلقها رئيس الجمهورية للتدريب المهنى والحرفى لحماية التراث وإعادة احياؤه، وينفذها الصندوق بمركز الفسطاط للحرف التقليدية لتدريب الشباب على الحرف سواء الحرف الحية أو المندثرة، ومنها "الزجاج المعشق"، والتى من شأنها العمل على تحقيق عائد قوي.

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وقال عبد الوهاب، إنه يتم تدريب 120 شابا فى هذا الإطار، مطالبًا بدعم الصندوق بالاعتمادات المالية اللازم لتمكينه من القيام بمهامه المكلف بها، حيث يضم 17 مركز إبداع بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الهامة وفى مقدمتها مبادرة الرئيس السيسي.

واضاف عبد الوهاب، أنه نتاج جهد الصندوق، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الأراجوز المصرى على قوائم التراث الثقافى العالمى غير المادى، وكذلك نعمل على وضع الخط العربي.

بدوره دعا النائب نضال السعيد، وكيل اللجنة وزارتى المالية والتخطيط، إلى دعم الصندوق لاسيما فى تنفيذة لمبادرة الرئيس السيسى التى من شأنها توفير فرص العمل ودعم الحرف المصرية.