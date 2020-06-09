العلمي: تنافسية المغرب في قطاع السيارات عالية وشركات هددت المغرب بإغلاق مصانعها

أفاد حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الثلاثاء، أن التنافسية في المغرب في قطاع السيارات تغري الشركات العالمية الكبرى، وتحسد عليها.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية، لدراسة خمس طلبات للفرق البرلمانية، المتمحورة حول خطة الحكومة لإنقاذ قطاع الصناعة والتجارة الأخضر والرقمي، خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا، أن المغرب يحسد على تطور قطاع السيارات فيه.

وأشار الوزير المذكور، إلى أن الشركات المختصة في قطاع السيارات، هددت بإغلاق مصانعها في المغرب، لكنها لم تفعل، مستطردا، لأنه لا يمكن لهذه الشركات الاستغناء عن التنافسية، التي توجد في المغرب.

وشدد حفيظ العلمي، على أن استراتيجية المغرب في قطاع السيارات ناجحة جدا؛ إذ إن مصانع المغرب تستطيع إنجاز 60 في المائة من هيكلة السيارات، بحسب تعبيره.