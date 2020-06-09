عاجل.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية إلى 8 غشت المقبل

أُعلن رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ الصحية ابتاء من يوم غد الأربعاء 10 يونيو إلى يوم السبت 8 غشت 2020، وذلك بسائر أرحاء التراب الوطني لمواددهة تفشي وباء فيروس كورونا. التفاصيل بعد قليل

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