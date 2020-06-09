بؤرة مهنية في جهة البيضاء ترفع الحالات النشيطة إلى 734 إصابة بكورونا

احتلت جهة الدار البيضاء السطات، الصدارة، في 24 ساعة الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ إنه من بين 135 حالة تم تسجيل 79 إصابة بالجهة 71 في المائة منها ببؤرة مهنية و8 حالات لمخالطين لحالات مختلفة.

وكشف معاذ لمرابط، منسق قسم الطوارئ بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنع تم تسجيل 35 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة مخالطين لحالات سابقة، و15 حالة بجهة مراكش-آسفي لمخالطين أيضا.

وسجلت في جهة فاس-مكناس 4 حالات مقابل حالتين في جهة الرباط-سلا-القنيطرة.

أما فيما يخص الحالات النشيطة فإن المغرب يسجل 734 حالة نشطة بمعدل إصابتين لكل 100 ألف نسمة، 288 منها في جهة الدار البيضاء السطات، 137 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و161 في جهة مراكش-آسفي، و85 في جهة الرباط-سلا، و35 في جهة فاس مكناس، وحالة واحدة في العيون، و0 حالة بكل من جهتين الداخلة ودرعة تافيلالت.