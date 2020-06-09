نشرة كورونا في المغرب.. 135 إصابة جديدة و85 حالة شفاء ووفاتين في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 135 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 8437 حالة مؤكدة مع استبعاد.

وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 85 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاثنين، إلى الساعة السادسة من اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 7493 حالة بنسبة 88.8 في المائة.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل حالتي وفاة بكل من مدينة طنجة ومراكش كانتا في قسم الانعاش في 24 ساعة لتستقر الحصيلة في 210 حالة في الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة.