بوريطة: 31 ألف مغربي عالق في المغرب في ظل الجائحة غادروا البلاد للالتحاق بدول إقامتهم

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أن أزيد من ثلاثين ألف مغربي كانوا عالقين في المغرب غادروا البلاد في ظل الجائحة للالتحاق بدول إقامتهم.

وقال بوريطة، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، إن وزارته أنشأت لجنة خاصة لمساعدة المغاربة العالقين في المغرب، من أجل تسهيل عودتهم إلى دول إقامتهم.

وأوضح الوزير نفسه أن خلية الوزارة تتلقى شكايات المغاربة العالقين، وتربط الاتصال بسفارات دول اقامتهم، لتسجيلهم في رحلات العودة، وهو ما مكن بالفعل من إعادة 31 ألف مغربي إلى دول الإقامة.

وأكد بوريطة أنه في الإطار ذاته، تستعد إيطاليا لوضع باخرة خاصة، من أجل إعادة المغاربة العالقين بالمغرب، لمقامهم في إيطاليا.

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يذكر أن آلاف المغاربة وجدوا أنفسهم عالقين في المغرب، بعد إلغاء رحلاتهم، وإغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.

ووجه المغرب اتهامات إلى دول، منها هولندا، بالتمييز بين مواطنيها، بسبب عدم استفادة من يحملون الجنسية المغربية منهم من رحلات العودة، التي كانت قد خصصتها لهم.