يعبد: تفنيد رواية الاحتلال حول علاقة أبو بكر بمقتل جندي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، خالد محاجة، اليوم الثلاثاء، تفنيدًا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيليّة في ما يتعلق بادعاءات وبيانات أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تدّعي ارتباط الأسير نظمي أبو بكر بمقتل جندي الاحتلال في بلدة يعبد، وقال محاجنة إنها "ادعاءات كاذبة وملفقة، وإن المعتقل أبو بكر ينكر التهم الموجهة إليه بشكل قطعي".

وجاء ذلك من خلال بيان أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، على لسان محاميها محاجنة.

وأوضح المحامي أنه زار ظهر اليوم الثلاثاء، المعتقل نظمي أبو بكر البالغ من العمر 49 عامًا، من بلدة يعبد في محافظة جنين، وأنه ما زال قيد التحقيق في مركز مخابرات الجلمة بادعاء الاحتلال علاقته بمقتل الجندي الإسرائيلي.

وأكد محاجنة أن "المعتقل أبو بكر يمر بظروف تحقيق صعبة وقاسية منذ اعتقاله، ويعيش ظروفا حياتية سيئة للغاية، داخل زنزانة تفتقر للحد الأدنى من المقومات الأساسية للآدميين، ولا يسمح له بالخروج للتنفس، لافتا إلى أنه منع من لقاء المحامي لفترة استمرت لأكثر من أسبوعين".

وبيّن المحامي أنه سيتم غدا الأربعاء، عقد جلسة أخرى للأسير أبو بكر لطلب تمديد اعتقاله في محكمة سالم.