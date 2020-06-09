الصحة الفلسطينية: 7 إصابات جديدة بكورونا بينها 4 أطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الظاهرية جنوب الخليل، لتصل الإصابات المُعلن عنها اليوم إلى 9.

وقالت كيلة في بيان، إن من بين المصابين 4 أطفال، بسبب مخالطتهم مواطنا مُصابا أُعلن عنه سابقا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 661 إصابة.

وفي سياق ذي صلة، وقّعت وزارة الصحة ومؤسسة التعاون، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لرفع قيمة المنحة المقدمة لمشروع تعزيز جهوزية الوزارة على ممارسات الوقاية والتشخيص والعلاج الطارئة لفيروس كورونا، لتصل إلى ما يقارب 950 ألف دولار.

ووقّع المذكرة وزيرة الصحة كيلة، ومدير عام "التعاون"، يارا السالم، في مقر الوزارة في رام الله، بحضور ممثلين عن المؤسسة والوزارة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأنه "ساهم في المنحة كل من: مؤسسة بيت لحم 2000 في تشيلي بقيمة نحو 500 ألف دولار لتغطية تكلفة شراء أجهزة تنفس لمستشفيات تتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وشركة نوفارتس فارما السويسرية بقيمة 250 ألف دولار لشراء تجهيزات ومعدات تساند الوزارة لمواجهة الجائحة، والهلال الأحمر الكويتي بقيمة نحو 50 ألف دولار، إضافة إلى 150 ألف دولار من مؤسسة التعاون لشراء مستلزمات ومستهلكات ومعدات تساعد الوزارة في الضفة وغزة لمواجهة الجائحة.

Advertisements

وكانت كيلة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، في محافظتي القدس وأريحا والأغوار.

وقالت إن "الإصابة المسجلة في القدس هي لسيدة تعمل مُدرسة في إحدى مدارس شعفاط، فيما الإصابة الثانية لشابة من محافظة أريحا والأغوار، وانتقلت إليها العدوى عن طريق قريبتها التي زارتها مؤخرًا، وهي من منطقة رهط داخل أراضي العام 1948".

وأشارت إلى أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر لمخالطي الشابة في أريحا لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 654 إصابة، بينها 320 في محافظة القدس، و264 في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.

وتابعت أن عدد حالات الشفاء بلغ 559 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و225 في باقي المحافظات الشمالية و41 في المحافظات الجنوبية، مضيفة أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 327 حالة للحجر المنزلي من مختلف المحافظات، فيما يبلغ عدد المتواجدين الفعلي داخل الحجر المنزلي 2566 مواطنًا ومواطنة.