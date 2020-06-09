الجيش الليبي يبطئ تقدم قوات حكومة الوفاق نحو سرت

الثلاثاء 9 يونيو 2020

صورة ارشيفية

أبطأت قوات الجيش الليبي التابعة للمشير خليفة حفتر تقدم قوات حكومة الوفاق باتجاه مدينة سرت الإستراتيجية، وفق ما أعلنته، اليوم الثلاثاء، مصادر أمنية.

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وتعرضت قوات حكومة الوفاق الليبية لهجوم بالطائرات والمدفعية الثقيلة، بحسب المصادر، وذلك بعدما استعادت منذ، نهاية الأسبوع، السيطرة على كامل أراضي شمال غرب ليبيا.

لكن آمر غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة الجنرال ”إبراهيم بيت المال“ أكد أن قواته باتت على مشارف المدينة الواقعة على بعد 450 كيلومترًا شرق العاصمة طرابلس.

وسرت الواقعة على ساحل المتوسط هي مسقط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مدعومة من حلف شمال الأطلسي وقُتل في العام 2011، وتعد ممرًا إلى حقول النفط الكبرى شرق البلاد الخاضع لسيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر.

وخلال الأسابيع الماضية، استعادت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا كل المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات حفتر غرب البلاد.