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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ناطق المقاومة الوطنية يشبه الحوثية بالنازية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 9 يونيو 2020
شبه الناطق باسم المقاومة الوطنية بالقوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن، صادق دويد، ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالنازية .
وقال دويد في تغريدة له بتويتر، "ما اشبه الحوثية بالنازية في تعصبهما العنصري،و تسببهما في حروب،وكوارث إنسانية مرعبة مع فائض التخلف الحضاري الحوثي" .
وأضاف "النازية لعنة حلت على المانيا واوروبا دفع الشعب الالماني ضريبة جنونهم عقود من الزمن" .. مؤكداً أن الحوثية العنصرية لن تدوم وأنها هي محرقة لاصحابها و اتباعهم
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