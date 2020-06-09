اليمن.. ناطق المقاومة الوطنية يشبه الحوثية بالنازية

الثلاثاء 9 يونيو 2020

شبه الناطق باسم المقاومة الوطنية بالقوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن، صادق دويد، ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالنازية .



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وقال دويد في تغريدة له بتويتر، "ما اشبه الحوثية بالنازية في تعصبهما العنصري،و تسببهما في حروب،وكوارث إنسانية مرعبة مع فائض التخلف الحضاري الحوثي" .

وأضاف "النازية لعنة حلت على المانيا واوروبا دفع الشعب الالماني ضريبة جنونهم عقود من الزمن" .. مؤكداً أن الحوثية العنصرية لن تدوم وأنها هي محرقة لاصحابها و اتباعهم