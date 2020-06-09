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شكرا لقرائتكم خبر عن قضاء إيراني يحكم بإعدام متهم بالتجسس بزعم صلته بمقتل سليماني والان مع التفاصيل
الثلاثاء 9 يونيو 2020
قال المتحدث باسم السلطة القضائية بإيران إن حكما بالإعدام صدر بحق متهم بالتجسس لوكالة المخابرات الأمريكية بزعم تقديمه معلومات عن مكان قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية مطلع العام الجاري.
وأضاف غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون أن "حُكم بالإعدام على محمود موسوي-مجد أحد جواسيس السي.آي.إيه والموساد. لقد كشف عن مكان (...) سليماني لأعدائنا".، مؤكدا أن تنفيذ الحكم سيكون قريبا.
وقتل سليماني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية في غارة بمحيط مطار بغداد في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.
واتهمت الولايات المتحدة سليماني بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.
وانجرفت العلاقات بين واشنطن وطهران إلى حافة الحرب عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والمسؤول عن النشاطات العسكرية الإيرانية في الخارج.
وفي وقت سابق، كشف مدير تحرير وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، الصحافي مهدي كشت دار، اليوم الثلاثاء، معلومات عن قضية الحكم بإعدام الإيراني محمود موسوي مجد، بتهمة تسريب معلومات لأجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية عن تحركات قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، الذي جرى اغتياله مطلع كانون الثاني/يناير الماضي في العراق.
وقال الصحافي مهدي كشت دار في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: إن ”محمود موسوي مجد كان رهن الاعتقال حين استشهاد الحاج قاسم سليماني، وليس هو من سرب معلومات عن وقت وصول سليماني وأبو مهدي المهندس إلى مطار بغداد الدولي“
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