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السعودية: 3288 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 9 يونيو 2020

سجلت وزارة الصحة السعودية 3288 إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد19)، فضلا عن 37 حالة وفاة.

 

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وبتلك الحالات الجديدة، يرتفع إجمالي المصابين في المملكة العربية السعودية إلى 108 آلاف و571 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 783.

 

وأعلنت الوزارة في بيان عن تسجيل 1815 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 76 ألفا و339 حالة شفاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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