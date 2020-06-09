شكرا لقرائتكم خبر عن مخزون الأدوية البريطاني في «موقف حرج» بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر قطاع شركات صناعة الأدوية في بريطانيا من أن بعض مخزون المستلزمات الطبية قد «استُهلك بالكامل» بسبب تفشي فايروس كورونا بحسب موقع «بي بي سي».

ونصحت مذكرة، الحكومة البريطانية بشراء وتخزين الأدوية «الحيوية» لعلاج المصابين بالفايروس.

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وتخشى شركات صناعة الأدوية من عدم إمكانية توفير مخزون مرة أخرى بشكل جدي في الوقت المناسب، إذا عجزت بريطانيا عن إبرام اتفاق تجاري بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة: «توجد خطط طوارئ قوية».

وأضاف متحدث حكومي: «نريد علاقة مع الاتحاد الأوروبي تُبنى على التعاون الوثيق وعلى أساس سيادة متساوية، وتركز على التجارة الحرة».