شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 135 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب 135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية، من ضمنها 79 حالة في مدينة الدار البيضاء و35 في طنجة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8437، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 210 بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين لشخصين كانا في وضعية صحية حرجة. وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7493 بعد تعافي 85 شخصا آخرين.

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