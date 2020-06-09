شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا .. إعدام الآلاف من حيوانات المينك خوفاُ من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أعدم عمال يرتدون ملابس ومعدات وقاية ، اليوم الثلاثاء ،عشرات الآلاف من أمهات وصغار حيوان المينك باستخدام الغاز في مزرعة في مدينة دي مورتل جنوب هولندا بسبب مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس كورونا المرض إلى البشر.

وقدر مسؤول في الهيئة المعنية بالإشراف على عملية الإعدام أن إجمالي الحيوانات التي سيتم التخلص منها سيصل إلى 300 ألف من صغار المينك و75 ألفا من الأمهات في المزارع العشرة التي ظهرت بها العدوى إضافة للتقصي عن أربع حالات محتملة أخرى.

وهناك نحو 140 مزرعة لتربية المينك في هولندا رغم إقرار حظر ينتظر تطبيقه بحلول عام 2024.