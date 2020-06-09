شكرا لقرائتكم خبر عن " مصارف لبنان" تنتقد الأرقام الرسمية المقدمة لـ "صندوق النقد" والان نبدء بالتفاصيل

انتقدت جمعية مصارف لبنان اليوم الثلاثاء، الأرقام التي تقدمها الحكومة في المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاحات وقالت أنها لا تشكل أساسا سليما لإنقاذ الاقتصاد.

وقالت الجمعية في بيان إن بيروت تجاهلت مساهماتها في خطة الإنقاد، مضيفة أنه يجب تفادي المساس بودائع اللبنانيين.

وانتقدت الجمعية بقوة خطة بيروت التي تدعو إلى استخدام رؤوس أموال وودائع البنوك لتغطية خسائر كبيرة للقطاع المالي.