شكرا لقرائتكم خبر عن " مصارف لبنان" تنتقد الأرقام الرسمية المقدمة لـ "صندوق النقد" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الجمعية في بيان إن بيروت تجاهلت مساهماتها في خطة الإنقاد، مضيفة أنه يجب تفادي المساس بودائع اللبنانيين.
وانتقدت الجمعية بقوة خطة بيروت التي تدعو إلى استخدام رؤوس أموال وودائع البنوك لتغطية خسائر كبيرة للقطاع المالي.
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