شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أنتشل حرس السواحل التونسي 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، على شواطئ جزيرة قرقنة جنوب شرق تونس. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن الوحدات البحرية تلقت بلاغًا من قبل بحارة عن وجود العديد من الجثث تطفو فوق سطح الماء في سواحل الجزيرة، مما استدعى تدخلاً سريعاً لإنتشال الجثث.

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