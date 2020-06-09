شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحقق في بلاغات تتهم صناع القرار بالفشل في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن ممثلو الادعاء في باريس اليوم الثلاثاء عن إجراء تحقيق أولي في حالات فشل رسمية مزعومة خلال تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد19-) الذي أودى بحياة أكثر من 29 ألف شخص في فرنسا.

وقال المدعي العام في باريس ريمي هايتز إن مكتبه تلقى 62 شكوى أو بلاغا منذ أواخر مارس تزعم حدوث إخفاقات من هيئات رسمية أو صناع القرار.

وذكر هايتز في بيان أن الشكاوى، بعضها من نقابات عمالية، زعمت حدوث مخالفات مثل تعريض الأرواح للخطر وعدم مساعدة الأشخاص المعرضين للخطر والقتل غير العمد أو الإصابة.

وأضاف هايتز ان التحقيق سيسعى إلى "تحديد عمليات صنع القرار المطبقة خلال الازمة الصحية للكشف عن أي جرائم جنائية ربما تكون قد ارتكبت."