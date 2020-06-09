إصابة 3 جنود روس فـي انفجار شمال غرب سوريا

دمشق ـ د.ب.أ: أصيب ثلاثة جنود روس في انفجار عربة روسية مصفحة قرب مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، في شمال غرب سورية أمس.

وقالت مصادر مقربة مما يسمى قوات سوريا الديمقراطية إن سيارة عسكرية روسية انفجرت قرب قرية مرج على بعد 10 كيلومترات شرق مدينة عين العرب، قرب الحدود السورية التركية ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود روس.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الجنود إلى القاعدة الروسية في عين العرب، لافتة إلى تضرر سيارتين للقوات الروسية جراء الانفجار.

ورجحت المصادر أن “ يكون سبب الانفجار لغم أرضي باعتبار المنطقة قريبة من الحدود وهي المنطقة التي تسلكها الدوريات الروسية التركية “.

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