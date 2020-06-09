الصحة العالمية ترى كورونا بعيدا عن نهايته.. وتسجيل أكبر إصابات يومية

في السياسة 9 يونيو,2020 نسخة للطباعة

■ التركيز على منع حدوث ذروة ثانية

■ حالات الشفاء أكثر من 3.5 مليون

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: قالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت أكبر إصابات يومية إلى الآن، مشيرة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أميركا الوسطى، وحثت دول العالم على مواصلة جهودها لاحتواء الفيروس.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت “بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء، ليس هذا هو الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها (لمكافحة الفيروس)”.

وأضاف أنه جرى تسجيل أكثر من 136 ألف حالة جديدة على مستوى العالم يوم الأحد الماضي، وهو أكبر عدد للإصابات في يوم واحد إلى الآن وأن 75 بالمئة من الإصابات الجديدة جاءت من عشر دول معظمها في الأميركيتين وجنوب آسيا.

وقال كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان ردا على سؤال بخصوص الصين إن الدراسات التي تجرى بأثر رجعي على كيفية التصدي لتفشي الوباء يمكن تأجيلها. وأضاف “نحن بحاجة إلى التركيز الآن على ما نفعله اليوم لمنع حدوث ذروة ثانية”.

وتابع قائلا إن وتيرة العدوى تتصاعد في دول أميركا الوسطى، ومن بينها جواتيمالا، وأنه “وباء معقد”.

وأضاف “أعتقد أن هذا وقت مثير للقلق الشديد”، داعيا إلى قيادة حكومية قوية ودعم دولي للمنطقة.

والبرازيل الآن واحدة من مراكز تفشي الوباء الساخنة، إذ يوجد فيها ثاني أعلى حالات إصابة مؤكدة، وتلي الولايات المتحدة مباشرة، كما أنها فاقت إيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن المرض.

وقال رايان إن البيانات الواردة من البرازيل “مفصلة للغاية” إلى الآن لكنه أكد أهمية أن تدرك البرازيل أماكن تفشي الفيروس وكيفية إدارة المخاطر، وإن منظمة الصحة العالمية تتطلع إلى أن يكون التواصل أكثر “اتساقا وشفافية”.

وقالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بالمنظمة أثناء الإفادة الصحفية إن اتباع “منهجية شاملة” أمر ضروري في أميركا الجنوبية.

وأُصيب ما يزيد على سبعة ملايين شخص بفيروس كورونا الذي أودى بحياة ما يزيد على 400000. وقالت فان كيرخوف “لم نقترب بعد من نهاية هذا (الوباء)”.

إلى ذلك تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا فى مختلف دول العالم حاجز الـ 3.5 مليون حالة، وفيما تم تسجيل 7164910 إصابة بالفيروس، وارتفعت حالات الوفاة إلى أكثر من 407 آلاف حالة، وذلك بحسب إحصاء “ورلد ميترز”.