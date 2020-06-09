الصين تأمل فـي التعاون بين الجارتين عبر الحوار .. كوريا الشمالية تقطع «الخطوط الساخنة» مع «الجنوبية» كخطوة أولى

في السياسة 9 يونيو,2020 نسخة للطباعة

سيئول ـ رويترز: قالت كوريا الشمالية إنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع كوريا الجنوبية في خطوة أولى تمهيدا لقطع جميع سبل الاتصال مع سيئول، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وتندد بيونج يانج بكوريا الجنوبية منذ أيام مهددة بإغلاق مكتب اتصال بين البلدين ووقف مشروعات أخرى إذا لم تمنع سيئول منشقين من إرسال منشورات ومواد أخرى إلى كوريا الشمالية.

وقالت الوكالة إن كبار المسؤولين في كوريا الشمالية، بمن فيهم كيم يو جونج أخت الزعيم كيم جونج أون وكيم يونج تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، يرون “أن العمل تجاه الجنوب يجب أن يتحول بشكل كامل إلى العمل ضد عدو”. وقال التقرير إن كوريا الشمالية ستنهي خطوط الاتصال في مكتب الاتصال بين الكوريتين والخطوط الساخنة بين الجيشين والمكاتب الرئاسية كخطوة أولى. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في إفادة صحفية إن المسؤولين الكوريين الشماليين لم يردوا صباح أمس على مكالمة يومية روتينية لمكتب الاتصال ولا على مكالمات على الخطوط الساخنة العسكرية. ودعت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية المسؤولة عن الشؤون بين الكوريتين إلى ضرورة الحفاظ على المكالمات الروتينية لأنها وسائل اتصال أساسية. وقالت الوزارة إنها ستواصل اتباع المبادئ المتفق عليها والسعي لتحقيق السلام والازدهار على شبه الجزيرة الكورية. ويبدو أن التصريحات الرسمية تمثل انتكاسة لتحسن العلاقات خلال العامين الماضيين. والكوريتان في حالة حرب من الناحية الرسمية بعد انتهاء الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 حتى عام 1953 وانتهت بهدنة بدلا من معاهدة سلام. وقالت وكالة الأنباء المركزية إن شعب كوريا الشمالية “شعر بالغضب بسبب السلوك الغادر والماكر للسلطات الكورية الجنوبية”. واتهم تقريرها السلطات الكورية الجنوبية بالسماح للمنشقين بشكل غير مسؤول بإيذاء كرامة القيادة العليا لكوريا الشمالية.

وفي بكين قالت الصين إنها تأمل في أن تتعاون كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عبر الحوار مع تجدد التوتر بعد أن قالت بيونجيانج إنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع سيئول. وأدلت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بالتصريحات خلال إفادة يومية.