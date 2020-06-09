إسرائيل تقمع وقفة نسائية بالقدس للتنديد بقتل إياد الحلاق

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، وقفة نسوية فلسطينية بالقدس الشرقية، احتجاجا على استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية، وقتل الشاب الفلسطيني إياد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجمعت الفلسطينيات في شارع صلاح الدين،مركز مدينة القدس الشرقية، وهتفن ضد الاحتلال تنديدا بقتل الحلاق ( 32 عاما) في باب الأسباط قبل أكثر من أسبوع.

وهاجمت قوات كبيرة من عناصر الشرطة الإسرائيلية الوقفة السلمية واعتدت على المشاركات فيها بالضرب.

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية الفلسطينيات على مغادرة المكان إلا أن الوقفة انتقلت لاحقا إلى حي الشيخ جراح القريب.

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ورفعت الفلسطينيات لافتات كتب عليها" معا ضد الاستعمار وضد الحصار ومن أجل فلسطين حرة وعادلة" و" تحية لكل الشهداء والشهيدات في فلسطين".





وذكر شهود عيان لـ"الخليج 365" أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيات بعد الاعتداء عليهن بالضرب.

وتتواصل الاحتجاجات من قبل فلسطينيين ويساريين إسرائيليين على قتل الشاب إياد الحلاق.

ويطالب المحتجون بمعاقبة أفراد الشرطة الإسرائيلية المسؤولين عن قتل الحلاق بعد اعتراف الشرطة إنه لم يكن مسلحا لحظه مقتله.