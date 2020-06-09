البابا فرنسيس يتبرع بمليون يورو لمواجهة كورونا في روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قدم قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، مليون يورو (1.1 مليون دولار) لصندوق خيري جديد، يستهدف مساعدة من باتوا في ضائقة شديدة في روما، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



وذكرت أسقفية روما في بيان، الثلاثاء، أن الصندوق المالي، الذى يطلق عليه اسم "جيسوس ديفاين ووركر" سيديره الفرع الروماني لمؤسسة كاريتاس الخيرية الكاثوليكية، وفقا لوكالة رويترز.

ويتولى البابا، إلى جانب كونه زعيما لـ1.3 مليار كاثوليكي في العالم، منصب أسقف روما أيضا، وقد قدم التبرع بهذه الصفة.

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وقال البابا فرنسيس في رسالة إلى الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، الذي يدير أسقفية روما عمليا نيابة عنه، إن الأموال يجب أن تساعد المحتاجين على العودة إلى الاعتماد على أنفسهم.

كان بابا الكنيسة الكاثوليكية حذر من تخلي الناس عن الاحتياطات الواجبة للحماية من فيروس كورونا، وتعامل البعض باعتبارهم في مأمن من الفيروس بعد تراجع مستويات الإصابة في العديد من دول الغرب.

وقال البابا فرنسيس خلال صلاته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، الأحد: "لا يمكن للمرء إعلان فوزه مبكرا للغاية وبصورة تفوق الحد. استمروا في توخي الحذر".

وقصد البابا فرنسيس بذلك الاستمرار في اتباع القواعد التي وضعتها السلطات الصحية المحلية.