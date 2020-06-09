رسالة حازمة لاردوغان .. اليونان وإيطاليا توقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

وقع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، في أثينا اتفاقًا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين، ما اعتبره مراقبون ردا مشتركاً على الأطماع التركية.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بعد توقيع الاتفاق الثنائي، الذي يتناول حقوق الصيد البحري المشتركة، ”اليوم، يوم تاريخي“.

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بدوره، اعتبر نظيره الإيطالي لويغي دي مايو ”أنها نتيجة مهمة“ مضيفًا ”لسنا فقط جارين، نحن متمسكان بمنطقتنا المشتركة، البحر المتوسط“.

واغتنم الوزير الإيطالي الفرصة للإشارة إلى التعاون بين أثينا وروما في ملف الهجرة في البحر المتوسط.

وقال ”نتعاون مع بعضنا بعضًا“ معتبرًا أنه ”خلال هذه المرحلة“ الصحية الطارئة، ”ينبغي على كل بلد أوروبي التعاون على صعيد الهجرة. تضامن وتقاسم المسؤوليات“.

وهذه أول زيارة لمسؤول أجنبي كبير إلى اليونان منذ انتهاء العزل في البلاد في الرابع من أيار/مايو الماضي.

ويهدف الاتفاق الثنائي إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين.