قطر تساهم في تمويل إرسال الطائرات التركية إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت مصادر قطرية، عن قيام بتنظيم الحمدين بتمويل عمليات إرسال الطائرات المسيرة التركية إلى ليبيا، لدعم ميليشيا الوفاق .



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وقالت المصادر، بحسب موقع قطريليكس، أن أن قطر تقوم بإرسال أموال طائلة لشركة تركية لإنتاج طائرات مسيرة بدون طيار والمملوكة لـ"سلجوق بيرقدار" صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصاحب مصنع وشركة طائرات "بيرقدار" المتخصصة في صناعة الطائرات من أجل تصنيع طائرات مسيرة جديدة لإرسالها إلى ليبيا وهي نفس أنواع الطائرات المستخدمة في قتل الليبيين والسوريين، حيث ثبت ضعف مستوى أداء تلك الطائرات في مسرح العمليات بسوريا.

وبحسب الموقع فإن النظام القطري في الدوحة يساهم ماليًّا في برنامج إنتاج الطائرات التركية بهدف خدمة مصالح أردوغان وأسرته واسترضائه لضمان عدم سحب قوات الجيش التركي من قطر، التي تقوم بحماية عرش تميم بن حمد وتأمين أفراد الأسرة الحاكمة؛ تحسبًا لأي غضب شعبي وثورة ضدّ فساد نظام الحمدين وانتهاكه لحقوق الشعب القطري وإهدار أمواله.

فيما أكد محلِّلون سياسيون أن النظام القطري ما زال مستمرًّا في إهدار أموال القطريين من خلال ضخه ثروات وطنهم وإغداق ملايين الدولارات في إنتاج أسلحة تستخدمها الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في ليبيا وسوريا ضدّ عشرات الآلاف من الأبرياء من الشعوب العربية، وتستغيث ميليشيات حكومة "الوفاق" الليبية في طرابلس من تكرار حوادث سقوط الطائرات التركية المسيرة التي تستخدمها في معاركها ضدّ الجيش الوطني الليبي حول طرابلس