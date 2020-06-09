شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر .. الكهرباء تمدد رفع دعم شرائح الكهرباء لـ ٣ سنوات مقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصري، أنه سيتم مد رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لـ ٣ سنوات إضافية، لتبدأ من 2020 وتنتهي 2025، وذلك طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي أحدثها فيروس الكورونا.



وأوضح وزير الكهرباء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، أنه سيتم أيضا تفعيل خاصية قريبا تعمل على تمكين المشتركين من شحن كارت العدادات بالموبايل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخاصية قريبا

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