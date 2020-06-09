برلماني ليبي ينفي مزاعم إرسال مصر تعزيزات للجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

نفى عضو في مجلس النواب الليبي، مقرب من قيادة الجيش الليبي، مزاعم إرسال الجيش المصري، تعزيزات إلى الجيش الوطني الليبي .



وتناولت تقارير ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول إرسال الجيش المصري تعزيزات إلى ليبيا؛ لدعم الجيش الليبي في حربه ضد ميليشيات حكومة الوفاق والقوات التركية والمرتزقة السوريين، فيما تحدثت تقارير أخرى عن عدم صحة ذلك، قائلة إن الجيش المصري أرسل تعزيزات إلى مناطقه الحدودية مع ليبيا؛ لمنع تسلل عناصر إرهابية.

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ونقل موقع إرم نيوز، عن البرلماني الذي فضل عدم ذكر أسمه، أن تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بخصوص استبعاده انجرار مصر لمواجهة عسكرية مباشرة في ليبيا، محاولة لمغازلة القاهرة.

وكان المشري قد أكد في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، أن تحركات الجيش المصري داخل حدوده مع ليبيا مفهومة في إطار تخوفات من حدوث اختراقات للحدود، متوقعا أن تقوم القاهرة بتحسين علاقاتها مع حكومة الوفاق.

في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، الثلاثاء، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ولم تعلن الرئاسة المصرية عن سبب الاجتماع، لكن اللافت هو توقيته المتزامن مع تطورات الساحة الميدانية في ليبيا والمبادرة السياسية التي طرحها السيسي في ”إعلان القاهرة“، بعد اجتماع مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في العاصمة المصرية، قبل يومين