ضربة قوية لأطماع أردوغان في «المتوسط».. اليونان وإيطاليا توقعان اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية

أعلنت اليونان وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأفادت صحيفة "زمان التركية" المعارضة بأن الاتفاق يهدف إلى استكشاف الموارد البحرية واستغلالها، رداً على التحركات التركية مع حكومة الوفاق الليبية، التي يرأسها فايز السراج، للتنقيب عن النفط قرب السواحل الليبية.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، توقيعه مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، الذي يزور بلاده اليوم الثلاثاء، اتفاقًا حول ترسيم الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

وفي تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاق، قال دندياس إن تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي "يعد هدفًا ثابتًا لليونان".

وأشاد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بالاتفاقية، واصفاً إياها بأنها "تطور له أهمية تاريخية."

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وذكرت صحيفة "كاثيميرني" اليونانية أن هذه الاتفاقية "تمهد الطريق أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، كما تمهد السبيل لليونان للتوصل لاتفاق مماثل مع جارتها ألبانيا."

وكانت تركيا قد أعلنت قبل أيام اعتزامها التنقيب عن النفط في شرق المتوسط قرب السوحل الليبية بموجب اتفاقية الحدود البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق، وهو الإعلان الذي دفع اليونان، التي تعترض على الاتفاقية وتقول إنها تغتصب الموارد في جرفها القاري، إلى تعجيل ترسيم الحدود مع إيطاليا.

ولم يتم الكشف بعد عن مزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق.

جدير بالذكر أن هناك خلافات بين اليونان وتركيا حول عدد من القضايا ترجع لعقود بدءاً من نزاعات على حقوق استغلال الموارد المعدنية في بحر إيجة وحتى قبرص المقسمة عرقياً.

وأمس الإثنين، صرح رئيس أركان الجيش اليوناني، كونستانتينوس فلوروس، بأن الجنود اليونانيين "سيقطعون الطريق أمام الأتراك".

يأتي هذا الاتفاق بعد أن وقعت تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس قبل أشهر اتفاقاً بشأن الحدود البحرية، وهو ما أثار غضب اليونان التي اعتبرت الخطوة "تعدياً على حقوقها السيادية."