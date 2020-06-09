استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، ببدء المفاوضات عبر الفيديو بين وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي بشأن سد النهضة.

وفي وقت سابق، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مجلس الأمن القومي قد اجتمع اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدراسة تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.

وأصدرت رئاسة الجمهورية بياناً جاء فيه: "تلقت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها".

Advertisements

وأضاف البيان: "وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015″.

وتابع: "من جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها."

وأكد البيان أن "مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني.”.