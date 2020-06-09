وكيل الأزهر: تسليم مطهرات وكمامات لطلاب الشهادة الثانوية وتواجد طبيب فى كل لجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وجَّه بتوفير كافة أدوات التعقيم والتطهير اللازمة لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وتوفير الأمن والمناخ المناسب لإقامة الامتحانات على النحو الأمثل والصحي، وجعل حماية الطلاب وراحتهم فوق كل اعتبار.

وأضاف وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمقر المشيخة، أن الامتحانات ستجرى في موعدها 21 يونيو الجاري، وأنه تم توفير كل أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن، وستسلم أقنعة الوجه (الكمامات) لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وسيتم تسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم.

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وأكد أنه سيتم توفير كل المطهرات على أبواب اللجان، والتعقيم الدائم قبل وبعد الامتحانات، وهناك أيضا أجهزة للرش في كل لجنة، كما حرص الأزهر على توفير المساحة الآمنة بين الطلاب ومراعاة التباعد بحيث لن يزيد عدد الطلاب عن 12 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والآمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، وهذا متوفر في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وتابع الشيخ صالح عباس أن مظاريف الأسئلة سيتم تعقيمها منذ خروجها من المطبعة حتى وصولها مراكز حفظ الأسئلة ومن هذه المراكز إلى مقار لجان الامتحانات، وأغلفة الأسئلة كذلك يتم تعقيمها، ونحن ملتزمون تمامًا بكل تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الذي لم يدخر جهدًا ولا نصيحة إلا وأسداها لنا لخدمة أبنائنا الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، فاطمئنوا فنحن جميعًا معكم.

وأشار وكيل الأزهر إلى وجود تنسيق كامل لرؤساء المناطق الأزهرية مع المحافظين ومديريات الصحة في كل محافظة ورجال الأمن، لتوفير الأمان الكامل لطلابنا، وهناك طبيب لكل لجنة، وكل ما هو مطلوب لتوفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات سيكون موجودًا في اللجان.