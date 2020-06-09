فنلندا تعلن استئناف عمل سفارتها في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - هلسنكي - أ ش أ

فنلندا، اليوم الثلاثاء، أن سفارتها في بغداد استأنفت عملها بعد تعليقه في 17 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الخارجية الفنلندية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم - أن السفارة عادت إلى عملها في 9 يونيو، مشيرة إلى أن "الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في العراق تبقى معقدة أيضا".

وكانت فنلندا علقت عمل بعثتين دبلوماسيتين لها بسبب جائحة كورونا، إحداها في العراق، والثانية في ميانمار.