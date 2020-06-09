محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بـ"الثانوي" بمجموع ٢٥٥ درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
اعتمدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمجموع ٢٥٥ درجة.
وقال عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، في تصريح صحفي، إن عدد الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني الحاصلين على الشهادة الإعدادية ٢٥٥٣٩ طالبًا وطالبة، لافتًا إلى أنه من المتوقع قبول ١٠٥٠٠ طالب وطالبة بمدارس الثانوي العام وفقًا للنسبة المحددة للقبول، حسب خطة الوزارة.
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