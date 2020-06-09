الغضبان: نقل نادي بورسعيد من موقعه الحالي إلى حي الزهور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الثلاثاء، أن نادي بورسعيد الرياضي سيجرى نقله من موقعه الحالي إلى مكان آخر في نطاق حي الزهور، وذلك بالاتفاق مع إدارة النادي، ضمن مخطط إنشاء ستاد النادي المصري الجديد، وتطوير المنطقة المحيطة به بالكامل سياحيًا ورياضيًا.

وأكد المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، على أنه سيجرى الإبقاء على مركز شباب الاستاد في نفس موقعه الحالي مع تنفيذ مخطط لتطويره بالكامل.

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ووجه محافظ بورسعيد الشكر نيابة عن أهل بورسعيد لرئيس الجمهورية، الذي وجه بإنشاء المدينة الرياضية العالمية في مدينة السلام بشرق بورسعيد، وستاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقد اجتماعًا مع محافظ بورسعيد بديوان عام الوزارة، لبحث إنشاء ستاد النادي المصري الجديد، والبدء في إنهاء إجراءات إنشاء المدينة الرياضية المتكاملة بمدينة سلام في شرق بورسعيد.

وتضمن الاجتماع الاتفاق على انشاء الاستاد الجديد بنفس موقع الاستاد القديم الموجود حاليًا بطاقة استيعابية تسع 12 ألف متفرج، وبتكلفة مبدئية 600 مليون جنيه، على أن يجرى تنفيذه وفقًا لأحدث التقنيات الفنية والمعمارية، بما يتناسب ويتوافق مع جهود البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في شتى المجالات.​