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بريطانيا / إشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أمام السفارة الأمريكيّة وإسقاط لتمثال تاجر رقيق

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أسقط متظاهرون تمثالا لتاجر رقيق في مدينة بريستول وألقوا به في النهر في اليوم الثاني من الإحتجاجات التي شهدتها بريطانيا ضد العنصرية، جاء ذلك بعد إنطلاق إحتجاجات سلمية في وسط لندن السبت الماضي والتي شهدت إشتباكات بين متظاهرين ورجال الشرطة.

 

وحثت كرسيدا ديك، رئيسة شرطة العاصمة لندن المشاركين في المظاهرات على أن يجدوا طريقة مختلفة للتعبير عن رأيهم.

 

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وبالرغم من دعوة ديك إلا أن حشودا كبيرة إستمرت في التظاهر أمام السفارة الأمريكية لدى لندن لليوم الثاني على التوالي.

 

وإستخدم المتظاهرون في بريستول الحبال لإسقاط تمثال لتاجر عبيد بارز عاش في القرن السابع عشر يُدعى إدوارد كولستون.

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