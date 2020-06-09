وزير الخارجيّة الألمانيّة : صدور قرارٍ بالإجماع بفرض حظر الأسلحة على ليبيا مؤشر إيجابي

وقال الوزير "نحن سعداء لأننا اليوم قد تمكنا بعد مفاوضات مكثفة من التوصل إلى إتفاق في هذا الملف المثير بشدة للجدل، ما يثبت أن مجلس الأمن يمكن أن يتكاتف في الملف الخاص بليبيا. ونعلم جميعًا أنه كان قد آن منذ فترة طويلة أوان وقف إطلاق نار مستدام في ليبيا. والركيزة لذلك هي إنهاء سباق التسلح بين الأطراف المتنازعة وبالتالي إنهاء الدعم العسكري من الخارج"

صرّح وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس أن صدور قرار بالإجماع بفرض حظر الأسلحة على ليبيا يعتبر مؤشرا إيجابيا.

وأكد ماس أنه من خلال العملية "إيريني" تُثبت أوروبا أنها لا تدعم حظر الأسلحة بالكلمات فحسب، بل تساعد أيضًا بالأفعال عند تطبيقه.

وشدد على أن العملية حصلت على فرصة التخطيط بأمان نتيجة للتمديد اليوم لمدة 12 شهرًا أخرى. وفي الخطوة التالية يتعين على أطراف النزاع العودة إلى طاولة المفاوضات.