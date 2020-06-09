وقال الوزير "نحن سعداء لأننا اليوم قد تمكنا بعد مفاوضات مكثفة من التوصل إلى إتفاق في هذا الملف المثير بشدة للجدل، ما يثبت أن مجلس الأمن يمكن أن يتكاتف في الملف الخاص بليبيا. ونعلم جميعًا أنه كان قد آن منذ فترة طويلة أوان وقف إطلاق نار مستدام في ليبيا. والركيزة لذلك هي إنهاء سباق التسلح بين الأطراف المتنازعة وبالتالي إنهاء الدعم العسكري من الخارج"
وشدد على أن العملية حصلت على فرصة التخطيط بأمان نتيجة للتمديد اليوم لمدة 12 شهرًا أخرى. وفي الخطوة التالية يتعين على أطراف النزاع العودة إلى طاولة المفاوضات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجيّة الألمانيّة : صدور قرارٍ بالإجماع بفرض حظر الأسلحة على ليبيا مؤشر إيجابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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