فلسطين تسجل 7 إصابات بكورونا بينهم أطفال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لمخالطين لحالة أعلن عنها سابقا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 661 حالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم. حصيلة الإصابات إلى 661 حالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن "الحالات المسجلة هي لـ7 أشخاص بينهم 4 أطفال". وأضافت: "الحالات سجلت في الظاهرية بمحافظة الخليل، بسبب مخالطتهم مواطنا مصابا، أعلن عنه سابقا".

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