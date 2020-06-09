الأمن التونسي يعتقل 5 إرهابيين في منزل بورقيبة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن رجال الأمن التونسي تمكنوا اليوم من إلقاء القبض على 5 إرهابيين في مدينة منزل بورقيبة شمال البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم. في مدينة منزل بورقيبة شمال البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه ثبت تواصل المتهمين مع إرهابيين آخرين في بؤر التوتر وأنه وجهت لهم تهم الانتماء لتنظيم إرهابي.

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