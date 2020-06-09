الاهتمام بمخاطر فيروس كورونا فى إيران تراجع بنسبة 70٪

قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، إن التقارير الواردة تشير إلى تراجع التزام المواطنين بالوقاية من فيروس كورونا المستجد في بعض المناطق والمدن بأكثر من 70 فيالمائة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف أنه ينبغي للمواطنين التقيد بتدابير الوقاية، ونوه بأن قرارا يتم اتخاذه وتنفيذه من قبل لجنةلمكافحة كورونا على صعيد تخفيف القيود، يقوم على الامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية.
وحول حجم الإصابات والوفيات بسبب كورونا، أعرب عن أسفه لتزايد نسبة الإصابات والوفيات بكورونا حيث ارتفعت حصيلة الوفيات من 30-34 حالة يوميا إلى 65 - 70 حالة.
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