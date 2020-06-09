الجزائر.. 117 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وذكر الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، أن عدد المصابين ارتفع إلى 10382 إصابة مؤكدة.

وارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا

إلى 724 حالة، بعدما تم تسجيل 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أما في ما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء، فقد ارتفعت إلى 6951، منها 152 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.