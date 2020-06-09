كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تعلن تسجيل 117 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، 117 إصابة و9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار: إن عدد المصابين ارتفع إلى 10382 إصابة مؤكدة، لافتاً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 724 حالة، بعدما تم تسجيل 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أما في ما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء، فقد ارتفعت إلى 6951، منها 152 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.