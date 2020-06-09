كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا واليونان يوقعان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت إيطاليا واليونان، اليوم الثلاثاء، على اتفاق بشأن الحدود البحرية يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ويحل مشاكل عالقة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

ويأتي الاتفاق الذي وقع خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى أثينا، عقب توتر دام لمدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية؛ حيث نشبت مواجهة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص، ولم تتوفر بعد تفاصيل عن الاتفاق، الذي يمدد اتفاقا أبرم عام 1977 بين البلدين بشأن الجرف القاري في البحر الأيوني.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس: إن "الاتفاق أكد حق الجزر اليونانية في المناطق البحرية وحسم القضايا المتعلقة بحقوق الصيد"، لافاتاً إلى أن أثينا تسعى لإقامة مناطق اقتصادية حصرية مع كل جيرانها".

ويأتي الاتفاق اليوناني الإيطالي بعد أن وقعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، قبل أشهر اتفاقا بشأن الحدود البحرية أثار غضب اليونان، التي اعتبرت الخطوة تعديا على حقوقها السيادية.