كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية بين الإمارات واليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي

قام محمد بنأحمد البواردي، وزير الدفاع الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء، بستخدان تقنية الاتصال المرئي، ببحث مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من انتشاره والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين.

واستعرض الجانبان - حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات واليابان في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,249 مليون إصابة، بينهم أكثر من 410 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,566 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.